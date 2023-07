Tanti set LEGO vi aspettano in sconto per il Prime Day!

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate tantissimi set LEGO, che potete portarvi a casa a prezzi assolutamente convenienti. Tra i tanti modelli in sconto, ad esempio, è presente lo splendido set LEGO Super Heroes: Guanto dell'Infinito di Thanos, che potete avere a soli 59,90€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo più basso recente.

Composto da 590 pezzi e pensato per i veri amanti della Marvel, il set Guanto dell'Infinito, ideale per gli adulti, è un incredibile pezzo da esposizione, che può diventare l'elemento di spicco del vostro salotto o ufficio. Nonostante la sua maestosità, le sue dimensioni contenute - 31 cm di altezza, 13 cm di larghezza e 11 cm di profondità - permettono di collocarlo ovunque con facilità, portando un tocco di stile unico nel suo genere a ogni angolo.

Il Guanto dell'Infinito si distingue per la sua impressionante attenzione al dettaglio. Le dita sono completamente mobili, permettendovi di posizionarlo come preferite. Le gemme dell'Infinito, nei loro colori vivaci, catturano l'attenzione e brillano di luce propria. Una targhetta descrittiva attaccata a una solida base completa l'insieme, evocando in maniera fedele l'iconico stile Marvel.

Realizzato in mattoncini dorati LEGO, il Guanto dell'Infinito è una fedele riproduzione dell'oggetto che ha fatto sognare intere generazioni di fan Marvel. Il suo fascino irresistibile attirerà l'attenzione e l'interesse di chiunque posa lo sguardo su di esso.

Vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, termineranno domani, mercoledì 12 luglio. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.