Tanti set LEGO a prezzi incredibili in occasione dell'Amazon Gaming Week!

In occasione della Amazon Gaming Week, il gigante dell'e-commerce ha lanciato una promozione eccezionale inerente ai set LEGO. Infatti, potete trovare tantissimi set dedicati sia ai videogiochi che all'universo Marvel, Star Wars, Harry Potter e altro ancora.

In particolare, tra i tanti prodotti in sconto, trovate il set LEGO Horizon Forbidden West: Collolungo, composto da 1.222 pezzi, che ricrea con precisione meticolosa una delle macchine più iconiche dei due giochi prodotti da Guerrilla Games. Dalla testa a disco alle lunghe e snelle gambe, dettagli che sicuramente avrete ben impressi nella vostra memoria di videogiocatori, tutto è rappresentato con grande cura.

Molto interessante anche il set LEGO Star Wars Casco di Darth Vader. Composto da 834 pezzi, è adatto ad un pubblico di adulti ed il modello finale non potrà altro che fare una bella figura esposto sia in casa che in ufficio. Una vostra assemblato misura 20 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità, quindi non è necessario avere a disposizione tanto spazio per esporlo con gioia all’interno di una stanza.

Il casco di Darth Vader, dall’incredibile impatto visivo, è dotato di un supporto con targhetta ed è il regalo perfetto da fare (o farsi) a qualsiasi amante della serie di Guerre Stellari. Si tratta di un progetto di costruzione impegnativo e gratificante, in grado di regalare una pausa avvincente e antistress dal mondo reale, magari aiutati anche da altre persone.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.