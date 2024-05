Take-Two ha "cancellato" 12 giochi, ma c'è una buona notizia

La lista aggiornata dei giochi in uscita di Take-Two, pubblicata giovedì, include 12 giochi in meno rispetto all'ultima volta che è stata mostrata.

Questo vuol dire che il publisher di giochi come GTA 5 (che trovate su Amazon) ha "buttato" un gran numero di titoli in lavorazione.

Questo, sebbene Take-Two abbia rivelato durante la sua ultima conferenza stampa anche che Grand Theft Auto V ha venduto 200 milioni di unità in tutto il mondo dal suo lancio nel settembre 2013.

Sempre nell'ambito del rapporto sui guadagni per l'anno fiscale 2024 (via VGC), l'editore ha anche mostrato una diapositiva in cui dichiarava di avere in programma un totale di 40 titoli entro la fine dell'anno fiscale 2027, senza contare l'acquisizione in corso di Gearbox.

L'ultima volta che Take-Two ha mostrato la sua programmazione, nel febbraio di quest'anno, aveva dichiarato di avere 52 giochi in sviluppo.

Sebbene questo non indichi necessariamente che i 12 giochi mancanti siano stati tutti cancellati - alcuni potrebbero essere stati rinviati oltre la fine dell'anno fiscale 2027 - la società ha confermato durante la sua conferenza stampa di aver cancellato diversi tra questi.

«Il nostro calendario aggiornato delle uscite riflette le azioni del nostro recente programma di riduzione dei costi, attraverso il quale abbiamo cancellato diversi titoli per concentrare i nostri sforzi e le nostre risorse sui franchise che riteniamo rappresentino le nostre migliori opportunità di ottenere un significativo successo critico e commerciale», ha dichiarato il presidente di Take-Two Karl Slatoff.

«Questi titoli non includevano nessuno dei nostri franchise principali e non si prevedeva che avrebbero influenzato materialmente la crescita delle nostre prossime prenotazioni».

Ciò è stato ribadito nel corso della telefonata da Lainie Goldstein, direttore finanziario, che ha dichiarato: «Come parte di questi sforzi, abbiamo eliminato diversi progetti in fase di sviluppo che non avevamo previsto potessero soddisfare i nostri parametri finanziari».

Ad aprile Take-Two ha confermato che avrebbe tagliato il 5% della sua forza lavoro - circa 600 persone - e che i tagli avrebbero comportato la cancellazione di non meglio precisati progetti di gioco in fase di sviluppo.

Fortuna vuole che GTA 6 - previsto ufficialmente verso la fine del prossimo anno - non sia stato quindi toccato da queste cancellazioni.