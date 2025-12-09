Il mondo dei videogiochi assiste a un nuovo capitolo dopo la turbolenta vicenda di Perfect Dark. Darrell Gallagher e Brian Horton, rispettivamente studio head e director del progetto cancellato da Xbox, sono stati assunti da 2K per fondare uno studio completamente nuovo sotto l'egida di Take-Two Interactive.

La notizia, diffusa dal giornalista Jason Schreier su Bluesky, segna un rapido ritorno in pista per due figure di spicco dell'industria videoludica dopo la chiusura di The Initiative, lo studio che aveva in carico il reboot dell'iconico franchise di spionaggio.

L'esperienza combinata dei due professionisti abbraccia oltre sessant'anni di sviluppo di titoli tripla A, con contributi a franchise di enorme successo come Tomb Raider, Call of Duty, Destiny, Marvel's Spider-Man, Hitman e Deus Ex.

Un portavoce di 2K ha confermato l'assunzione sottolineando l'entusiasmo dell'azienda per questa nuova avventura, pur non fornendo dettagli concreti sul progetto che i due veterani andranno a dirigere. Al momento non è chiaro se altri membri del team di Perfect Dark si siano uniti a loro in questa nuova impresa.

La cancellazione di Perfect Dark aveva rappresentato uno dei momenti più difficili nella recente storia di Xbox. Il progetto, annunciato con grande clamore, si era rivelato travagliato fin dalle prime fasi di sviluppo.

Multiple studi erano stati coinvolti per fornire supporto a The Initiative, mentre internamente si susseguivano revisioni e cambi di direzione, con i responsabili che faticavano a definire l'identità del gioco. La situazione era diventata emblematica delle difficoltà nell'industria videoludica moderna, dove anche i progetti più promettenti possono naufragare sotto il peso di aspettative elevate e complessità produttive.

Secondo quanto riportato da Schreier e confermato dalle fonti di IGN, dopo la cancellazione del gioco si era verificato un tentativo disperato di salvataggio. Per due mesi, i responsabili sia di The Initiative che di Crystal Dynamics, altro studio coinvolto nello sviluppo, avevano presentato il progetto a diversi publisher nel tentativo di trovare un nuovo finanziatore.

Take-Two Interactive, ironicamente l'azienda che ora impiega Gallagher e Horton, era stata tra i potenziali interessati, ma le trattative non erano andate a buon fine.

L'epilogo della vicenda Perfect Dark si è rivelato particolarmente amaro per Crystal Dynamics. Dopo il fallimento delle trattative con i publisher, lo studio ha dovuto affrontare una nuova ondata di licenziamenti, il secondo di tre round di tagli al personale subiti nell'arco dello stesso anno.

Una situazione che riflette la crisi più ampia che sta attraversando il settore videoludico, con numerose aziende costrette a ridimensionare i propri organici nonostante i ricavi complessivi dell'industria rimangano elevati.

La rapidità con cui Gallagher e Horton hanno trovato una nuova collocazione presso un gigante come Take-Two dimostra il valore riconosciuto alla loro esperienza nel settore. Resta da vedere quale direzione prenderà il nuovo studio e se riuscirà a evitare le difficoltà che hanno afflitto Perfect Dark. Per ora, l'industria attende con curiosità ulteriori dettagli su quello che potrebbe essere uno dei progetti più interessanti dei prossimi anni, guidato da due professionisti che hanno dimostrato il loro talento attraverso decenni di sviluppo di giochi di alto profilo.