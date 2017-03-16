Digital Foundry ha messo a confronto i tempi di caricamento tra giochi caricati tramite cartuccia, memoria interna e memoria esterna via MicroSD.Le memorie MicroSD utilizzate per il raffronto sono la Sandisk 16GB Ultra UHS-1 e la Sandisk 64GB Extreme Plus UHS-3, mentre il gioco al centro della scena è stato The Legend of Zelda: Breath of the Wild.In ogni caso, comunque, la memoria interna è uscita vincitrice con margini di circa 1 e 3 secondi a seconda dell’area esplorata. Differenze minime, anche se più evidenti nel passaggio da cartuccia a memoria interna.Per tutti i dettagli vi lasciamo alla video analisi di Digital Foundry.

Fonte: NintendoEverything