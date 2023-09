Super Mario Bros. Wonder + Super Mario RPG in sconto! Acquistali entrambi e risparmia il 16%!

Eccovi un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di Nintendo Switch! Amazon ha lanciato una super offerta che vi lascerà a bocca aperta: un bundle esclusivo con due dei giochi più attesi dell'anno, Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG, a un prezzo stracciato di solo 99,99€. Stiamo parlando di uno sconto del 16% sul prezzo originale di 119,99€!

Entrambi i titoli sono veri e propri gioielli che porteranno una ventata di novità al vostro modo di vivere l'universo di Super Mario. Immaginatevi a scorrere tra i livelli in 2D di Super Mario Bros. Wonder, un titolo che ridefinisce il genere grazie a un elemento di gioco completamente inedito, i "fiori meraviglia". Questi potenziamenti cambiano le regole del gioco in maniera del tutto imprevedibile, trasformando ogni sessione in un'avventura unica e indimenticabile. E non è tutto: potrete anche impersonare nuovi personaggi come Daisy e Yoshi, in aggiunta ai classici Mario, Luigi, Toad e Peach!

Ma se avete un debole per le epiche saghe RPG, Super Mario RPG è il titolo che fa per voi. Questa versione moderna del leggendario "Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars" del 1996 vi immerge in un'avventura straordinaria. Unitevi a Mario, Bowser, Peach, Mallow e Geno mentre affrontate la diabolica banda di Smithy per salvare la Star Road. Il gioco offre battaglie a turni e una profondità strategica che metterà alla prova le vostre abilità, tutto avvolto in una grafica spettacolare e coinvolgente.

