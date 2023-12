Super Mario 64, compare online una sequenza multiplayer ufficiale con Luigi

Super Mario 64 è stato un videogioco a dir poco leggendario e, come tutti i prodotti videoludici con una storia del genere alle spalle, negli anni sono emerse storie e dietro le quinte a volte divertenti e incredibili.

Come il fatto che, inizialmente, Luigi doveva essere presente all'interno del titolo per Nintendo 64, con tanto di modalità multiplayer.

Il 26 luglio 2020 erano stati diffusi online una quantità soverchiante di codici sorgenti di videogiochi per la console Nintendo, tra cui Starfox 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Super Mario 64, appunto. Questi codici sono finiti ovviamente in pasto ai dataminer del web che, tra le tante cose, hanno scoperto l'esistenza di Luigi con tanto di modello 3D all'interno del titolo di lancio della prima console della generazione in tre dimensioni di Nintendo.

Luigi era originariamente previsto per il platform 3D tramite multiplayer a schermo condiviso. Tuttavia, Nintendo abbandonò l'idea dopo aver realizzato che il team di sviluppo non sarebbe stata in grado di implementarla.

Al di là delle "riesumazioni" di Luigi in vari modi dal punto di vista tecnico, con tanto di modalità multiplayer create dai fan, non c'era mai stata una prova reale di questa modalità al di fuori di alcune righe di codice in cui era esplicitata.

Fino ad oggi, almeno.

In un filmato di uno Space World dell'edizione 1995 era presente il Super Mario Stadium 2, sostanzialmente un grandissimo stand in cui Nintendo mostrata tutti i prodotti videoludici legati alla sua mascotte.

In una delle vecchie televisioni a tubo catodico che mostravano i prodotti emerge, per un solo secondo, una sequenza in cui vediamo Luigi e un livello mai visto prima di Super Mario 64, forse proprio il citato multiplayer.

Lo potete vedere qui sotto, fugacemente al minuto 13:19, nel secondo televisore a destra:

Come detto questa idea è stata accantonata nel tempo, ma ora sappiamo che almeno per un momento Nintendo l'aveva mostrata al pubblico anche in alcune occasioni ufficiali.

