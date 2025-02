Annunciato un evento dedicato a Suikoden: ecco data e orario

Konami ha annunciato a sorpresa un evento speciale dedicato alla serie Suikoden, in vista dell'imminente lancio dell'edizione rimasterizzata dei primi due capitoli della serie.

Il Suikoden Special Program si terrà nella mezzanotte del 4 marzo 2025, ovvero nella nottata in cui si concluderà ufficialmente il 3 marzo.

Come segnalato da Nintendo Everything, l'azienda giapponese ha promesso di rivelare «tutte le ultime novità su Suikoden»: un dettaglio decisamente interessante, dato che non hanno fatto nello specifico il nome dell'imminente HD Remaster.

Il focus principale dell'evento dovrebbe comunque essere Suikoden 1 & 2 HD Remaster, dato che sarà rilasciato solo pochi giorni dopo l'evento, più precisamente il 6 marzo (potete prenotarlo su Amazon).

Tuttavia, proprio la natura della descrizione e dell'annuncio dell'evento, arrivato tramite il canale X ufficiale della saga, fa sospettare che potrebbero esserci altri reveal in arrivo.

Non possiamo saperlo con certezza, ma è inevitabile poter incrociare le dita per augurarsi che Konami abbia effettivamente riservato sorprese ai suoi appassionati.

L'evento verrà trasmesso sul canale YouTube ufficiale di Konami Japan: attualmente non è chiaro se sarà disponibile anche su canali internazionali e con traduzioni nelle nostre lingue.

In ogni caso, qualora dovessero effettivamente arrivare ulteriori annunci relativi alla saga di Suikoden, la redazione di SpazioGames.it vi terrà come sempre aggiornata sulle nostre pagine con tutte le novità più importanti.

Per il momento e in attesa di saperne di più, potete ingannare l'attesa con un nuovo video gameplay pubblicato da Konami nelle scorse settimane.