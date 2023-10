Suikoden 3 non è mai uscito in Europa, ma qualcuno sta creando il remaster

Konami è al lavoro su Suikoden I & II HD Remaster, ma la saga è composta da 5 capitoli ufficiali.

La casa di Metal Gear Solid è pronta a dare nuova linfa alla classica saga di giochi di ruolo, ma sembra averne dimenticati alcuni episodi.

Dopo l'annuncio che l'uscita del remaster dei primi due capitoli non avverrà durante il 2023, qualcuno ha deciso di riprendere in mano Suikoden 3.

Come riportato anche da Wccftech, un Suikoden III HD Remaster creato dai fan è stato rivelato ieri con un video che evidenzia l'alta qualità del progetto.

Lo sviluppatore "1vierock" sta infatti facendo un ottimo lavoro per migliorare le texture e la qualità visiva del gioco originale, senza stravolgerne l'estetica in modo significativo.

Purtroppo non è ancora stata annunciata una data di uscita per questa rimasterizzazione non ufficiale del classico JRPG PS2, uscito nel lontano 2004 ma mai sbarcato in Europa.

Sebbene Konami non abbia mostrato alcun interesse nel rimasterizzare ufficialmente Suikoden 3, la serie sta per tornare sulle console moderne con le versioni rimasterizzate dei due classici JRPG usciti sulla prima PlayStation, dotate di miglioramenti grafici, tra cui nuovi effetti a schermo come animazioni di luci, nuvole e ombre, effetti ridisegnati, disegni dei personaggi, suoni ambientali non presenti nelle versioni originali, effetti sonori e altro ancora.

Le rimasterizzazioni avrebbero dovuto essere rilasciate quest'anno, ma sono state rimandate a una data di uscita ancora da confermare. Speriamo che non ci voglia ancora molto per vedere i nuovi Suikoden e dare il bentornato a una delle migliori serie di JRPG mai pubblicate.

Ironicamente, anche il gioco che avrebbe dovuto essere un "erede" di Suikoden non uscirà nel 2023: i fan appassionati della saga sono dunque costretti ad attendere necessariamente almeno il prossimo anno.

Ironicamente, anche il gioco che avrebbe dovuto essere un "erede" di Suikoden non uscirà nel 2023: i fan appassionati della saga sono dunque costretti ad attendere necessariamente almeno il prossimo anno.