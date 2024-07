Suicide Squad non è morto, e arrivano contenuti "di ghiaccio"

Suicide Squad: Kill the Justice League non è stato il successo che Warner Bros. Games sperava di ottenere, ma i contenuti promessi dopo il lancio sono ancora in arrivo.

Il gioco coi personaggi DC, che trovate anche su Amazon, ha infatti deluso le aspettative, rivelandosi un live-service senza troppe qualità.

Advertisement

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto spiegato che «Suicide Squad è un gioco sbagliato, un mezzo disastro per ogni fan di Batman e per chiunque non digerisca più la struttura da GaaS a tutti i costi che Kill the Justice League impone».

Dopo l'arrivo del Joker nella Stagione 1, la prossima settimana (ossia dall'11 luglio) il debutto della Stagione 2 introdurrà Mrs. Freeze, alias Nora Fries.

Per chi non lo sapesse, Mrs. Freeze è la moglie malata di Victor Fries trasformata in supercattivo, che probabilmente arriverà da un altro angolo del multiverso introdotto nella trama principale del gioco.

Naturalmente, la narrazione post-campagna in corso (e che probabilmente verrà interrotta) porterà la Task Force X in un altro mondo per affrontare Brainiac sotto le spoglie di Superman e Flash.

Più avanti nella stagione, la battaglia con il boss principale si trasformerà in un doppio scontro con Superman e Lanterna Verde.

L'update apporterà anche una serie di modifiche alla mappa, nuove attività e armi per il gioco, nella speranza di soddisfare i giocatori che ancora non hanno abbandonato il gioco.

Il supporto al gioco dopo il lancio è in ogni caso già rallentato, con piccole patch e aggiornamenti sempre più rari. Detto questo, sembra che sia il publisher che lo sviluppatore siano ancora impegnati a rilasciare almeno le stagioni promesse dopo il lancio, per un totale di quattro.

Qualsiasi cosa che vada oltre la quarta stagione, quindi, sembra davvero improbabile.

Ricordiamo in ogni caso che Rocksteady potrebbe tornare alle origini molto presto, con un titolo single-player che possa riportarli sulla cresta dell'onda.