Su Xbox arriva l'integrazione nativa a GeForce Now

Come sappiamo, nel bel mezzo dei dibattiti sull'acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft assicurò che non avrebbe cercato di "abusare" della sua posizione per diventare l'agente chiave del mercato, nemmeno nel cloud, e a quanto pare anche l'ultima novità in tema di GeForce Now va in questa direzione.

Già da qualche tempo, infatti, è in essere l'idillio con NVIDIA, che permette ai giochi Xbox supportati di essere eseguiti in cloud non solo da Game Pass, ma anche dal servizio GeForce Now. Pagando un abbonamento a NVIDIA, ad esempio, potreste giocare in cloud Starfield che avete comprato sullo store Xbox.

La novità è che ora potrete farlo direttamente mediante l'interfaccia di Xbox, dato che sulla pagina del gioco comparirà anche un bottoncino che rimanderà a GeForce Now.

A comunicarlo è stata direttamente Microsoft, che ha diffuso un'immagine su Twitter per mostrare la nuova interfaccia:

Inoltre, sul sito di supporto ufficiale sono riportate tutte le indicazioni utili.

L’aggiornamento, sebbene minore, rappresenta insomma un passo significativo nell’evoluzione della collaborazione tra le due aziende, che prosegue ormai da una decina di anni. L’idea dell'integrazione di GeForce Now nel negozio Xbox è di facilitare l'accesso degli utenti a servizi alternativi a Game Pass.

E, se volete approfondire il tema, vi ricordiamo che trovate la lista completa e sempre aggiornata di tutti i giochi supportati da GeForce Now – compresi quelli Xbox.