Su Steam potete provare gratis altri 6 giochi

Vi segnaliamo che sono disponibili altri 6 nuovi giochi gratuiti attualmente a disposizione per il download per tutti gli utenti su Steam, da provare senza spendere un singolo centesimo.

Ora, come riportato anche su GamingBible, è il turno di elencarvi altri sei titoli da provare con mano gratis. Eccoli, poco sotto, con tanto di link al seguito:

Robin Hood - Sherwood Builders - Bandit's Trail - un gioco di ruolo che vede il giocatore prendere il controllo del popolare eroe.

Overwatch 2 - il gioco ha ancora molto da offrire attraverso le sue modalità PvP, quindi vale la pena di provarlo.

Engine Evolution 2023 - un MMO di corse che vi mette al volante/manubrio di diverse auto e moto.

Monster Tiles TD - roguelike tower defense con un delizioso stile artistico ed emozionanti battaglie tra mostri.

Last-Hit Defense - altro tower defense in cui si eliminano i mostri con una varietà di poteri e abilità.

Tales of Yore - un MMORPG che mira a riportare i giocatori ai bei tempi andati, con uno stile classico, missioni e mostri da uccidere.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

