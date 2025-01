Su PlayStation Store c'è un nuovo gioco gratis con un Platino da sbloccare rapidamente

Se siete amanti della caccia ai trofei, da questo momento potete scaricare un nuovo gioco disponibile totalmente gratis su PlayStation Store per ampliare la vostra collezione.

PlayStation LifeStyle ci segnala infatti la disponibilità di AAA Dynamic Scenes, un prodotto pensato per trasformare le vostre console PlayStation in un vero e proprio salvaschermo, con 5 paesaggi animati dalle regioni più remote dell'universo.

Ma c'è allo stesso tempo anche una vera e propria funzione di gioco: i paesaggi potranno infatti trasformarsi in puzzle da risolvere, trasformandosi in un divertente rompicapo.

Secondo quanto riportato, pare ci vogliano all'incirca dalle 5 alle 6 ore per poter sbloccare tutti i trofei inclusi in AAA Dynamic Scenes, che includono anche un Trofeo Platino da esporre orgogliosamente in bacheca.

Il prodotto offre anche 35 panorami aggiuntivi disponibili a pagamento (trovate gift card per PS Store su Amazon), ma segnaliamo che per ottenere tutti i trofei non sarà necessario sborsare neanche un centesimo in più.

AAA Dynamic Scenes è disponibile sia su PS4 che su PS5: potete scaricarlo fin da subito sulle vostre console aggiungendolo alla vostra raccolta, dopo averlo cercato su PlayStation Store.

Potete anche eseguire questa operazione direttamente dal vostro browser: trovate la pagina ufficiale al seguente indirizzo.

Se vorrete conquistare il Platino, vi consigliamo di seguire fedelmente un walkthrough dedicato: alcuni trofei richiederanno infatti di non commettere neanche un errore nei rompicapi, motivo per il quale sarebbe meglio non perdere tempo prezioso.

Potrete allo stesso tempo anche effettuare salvataggi multipli per essere sempre sicuri di non commettere alcuno sbaglio: piccoli sacrifici accettabili per avere un nuovo Trofeo di Platino senza dover effettivamente acquistare nuovi giochi e senza dover impiegare troppo tempo.

Se invece siete interessati ad effettuare nuovi acquisti, vi segnaliamo che resteranno disponibili ancora per qualche giorno gli Sconti di Gennaio, resi disponibili già nel corso di dicembre.

Abbiamo deciso di venirvi incontro segnalandovi anche i migliori tripla-A disponibili in offerta, lista da tenere d'occhio per non lasciarvi sfuggire nessuna occasione.