Su cosa si basa il matchmaking di Call of Duty? Finalmente Activision lo spiega

Il matchmaking è da sempre un tema caldo relativo ai videogiochi online: si tratta del procedimento per cui un giocatore viene o non viene assegnato a una partita e di solito può essere influenzato da diversi fattori, come il suo livello in-game, la qualità della sua connessione. Ma quali sono invece le logiche dietro al matchmaking di Call of Duty?

La domanda è tornata più un auge che mai dopo il lancio di Call of Duty: Modern Warfare III, il recente nuovo episodio della longeva saga di sparatutto. E stavolta, finalmente, c'è una dichiarazione comunicata al sito specializzato CharlieIntel che ci permette di farci un'idea più precisa di quali siano i parametri che sanciscono il matchmaking all'interno della saga di shooter più popolare.

Advertisement

Il team di sviluppo ha spiegato che l'odierno matchmaking è frutto di oltre dieci anni di lavoro e che continua a studiare come migliorarlo su base costante. Per il momento, la soluzione ideata mette insieme latenza, tempo di ricerca e abilità del giocatore, insieme a «svariati altri fattori» che però non vengono specificati, con lo scopo di offrire agli utenti la miglior esperienza possibile.

Cercando di tenere i tempi di ricerca ragionevoli, quindi, si cerca di combinare giocatori con abilità simili (per evitare partite sbilanciate) e con tempo di latenza simile (per evitare gli odiosi momenti in cui qualcuno inizia ad avere fenomeni di lag, dove le azioni arrivano in ritardo e possono danneggiare l'equilibrio della partita e delle squadre).

Nelle parole della nota ufficiale:

«[Il matchmaking] è qualcosa su cui abbiamo concentrato gli sforzi di molti anni: il nostro approccio combina la latenza, il tempo di ricerca e l'abilità, insieme ad alcuni altri fattori, per cercare di offrire la miglior esperienza. Parlare nel dettaglio di questo argomento può essere complicato e non abbiamo passato del tempo a mettere insieme tutto il nostro lavoro per riuscire a condividere quello che abbiamo rilevato e i progressi fatti nel corso dei molti anno. Siamo però impazienti di farlo nelle settimane che seguiranno il lancio della Stagione 1, e vogliamo che diventi una parte della nostra continuativa conversazione con i giocatori».

Per il futuro, insomma, Activision e i suoi team promettono di essere meno "abbottonati" sulle logiche dietro al matchmaking dei loro giochi, così da consentire ai giocatori di farsi un'idea di cambiamenti e migliorie via via che questi avvengono.

Call of Duty: Modern Warfare III è disponibile su PC, PlayStation e Xbox. Sempre fedele al suo multiplayer online, il gioco ci è apparso però molto stanco per l'assenza di innovazioni di ogni sorta nel suo gameplay e per la terribile modalità campagna, come vi abbiamo raccontato nella video recensione, sembrando davvero un'espansione venduta a prezzo pieno agli appassionati – spinti a passare all'ultimo episodio per rimanere al passo, ma di fatto con davanti praticamente Call of Duty: Modern Warfare II con solo qualche mappa diversa.

Se siete interessati e volete buttarvi nella mischia, ora che sappiamo anche cosa ci sia dietro al suo matchmaking, trovate il gioco su Amazon.