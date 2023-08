Street Fighter 6 svela la nuova lottatrice in arrivo (e... le Tartarughe Ninja)

L'EVO 2023 ci ha permesso ancora una volta di assistere a diverse novità interessanti in arrivo per i fan dei picchiaduro: Street Fighter 6 non poteva che essere il protagonista assoluto dell'evento, dato che ha perfino battuto il record per il torneo con più partecipanti di sempre, celebrando con due nuovi trailer molto interessanti.

Durante il torneo di combattimento più atteso in tutto il mondo, Capcom ha infatti deciso di svelare ufficialmente il secondo DLC in arrivo su Street Fighter 6 (lo trovate su Amazon): stiamo parlando di A.K.I., una nuova lottatrice inedita che sembra essere particolarmente inquietante.

Il primo trailer ufficiale ci mostra una sua cutscene insieme all'avatar del World Tour: A.K.I. ci viene introdotta fin da subito come una fan dei veleni, al punto da tentare di avvelenare anche il protagonista — e sembrerebbe esserci riuscita, almeno all'apparenza.

Per il momento non abbiamo ancora potuto osservare il suo stile di combattimento effettivo, ma Capcom ha confermato che la nuova folle lottatrice sarà disponibile da questo autunno:

Ma un'altra novità particolarmente interessante, forse perfino maggiormente, è l'annuncio di una collaborazione con Teenage Mutant Ninja Turtles, che ci permetterà di impersonare le Tartarughe Ninja su Street Fighter 6... più o meno.

Saranno infatti disponibili prestissimo tanti accessori a tema per l'avatar acquistabili, compresi dei costumi che ci trasformeranno in Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello: insomma, se volevate vedere le Tartarughe Ninja scagliarsi contro i propri avversari a furia di Sonic Boom e Shoryuken, potrete farlo a partire dall'8 agosto.

Il trailer ci svela anche che il negozio interno del Battle Hub sarà decorato proprio a tema TMNT: tenete dunque d'occhio la modalità online a partire dalla giornata di domani per essere pronti a urlare "Cowabunga!" dopo una vittoria.

Ricordiamo che A.K.I. invece sarà automaticamente disponibile per chi ha acquistato le edizioni Deluxe e Ultimate di Street Fighter 6, ma in alternativa potrete ottenerla tramite l'apposito Year 1 Character Pass. Proprio come Rashid insomma, che ha già seminato il panico online a causa di un bug che sarà risolto a breve.

Nel frattempo, Capcom ha già avuto modo di festeggiare il successo ottenuto dal sesto capitolo della saga picchiaduro, ormai diventato ufficialmente uno dei giochi più venduti di sempre del publisher.