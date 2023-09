Street Fighter 6 per PS5 al prezzo più basso di sempre! 36% di sconto!

In un mondo dove l'adrenalina e l'azione regnano sovrane, la saga di Street Fighter ha sempre rappresentato una pietra miliare per gli amanti dei videogiochi di combattimento. L'ultimo capitolo della serie, Street Fighter 6, arricchisce ulteriormente questa tradizione proponendo una grafica rinnovata, una giocabilità raffinata e una vasta gamma di personaggi che vi terranno incollati allo schermo per ore.

È il momento perfetto per immergersi in questo mondo di combattimenti esaltanti, poiché Amazon sta offrendo un'offerta imperdibile su Street Fighter 6. Attualmente disponibile al prezzo più basso di sempre, potrete aggiudicarvi questo capolavoro a soli 48,41€, ben lontano dal prezzo consigliato di 75,99€, godendo di uno sconto inaudito del 36%.

Street Fighter 6, l'ultimo nato nella celebre saga di videogiochi di combattimento di Capcom, si presenta come una scelta eccellente per gli appassionati del genere. Con una vasta selezione di personaggi e una grafica migliorata, il gioco promette ore di divertimento ineguagliabile. Questa edizione vanta una varietà di scenari di combattimento che rendono ogni sfida unica e avvincente. La giocabilità è stata ulteriormente perfezionata, rendendo le battaglie più fluide e le combo più soddisfacenti da eseguire.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,5, abbiamo affermato che "Street Fighter 6 è semplicemente il miglior picchiaduro a cui al momento si possa giocare. Un cast di personaggi eterogeneo e ben caratterizzato sia a livello estetico che di gameplay, un combat system nuovo, vario e soprattutto estremamente divertente, tantissime modalità diverse, tra cui il World Tour, che è in pratica un gioco a parte, e un netcode solidissimo anche contro avversari d'oltreoceano: non c’è abbastanza spazio per elencare tutti i pregi del nuovo capolavoro di Capcom, che, oltre a una cura maniacale di ogni aspetto, presenta numerosi dettagli e accortezze che lo rendono ancora più bello e godibile".

