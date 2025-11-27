Oggi, giovedì 27 novembre, alle 21:00 torna su YouTube Crossover – Universo Nerd, il programma che ogni settimana prova a domare (e spesso ad alimentare) il caos della cultura pop con reazioni, opinioni e analisi senza alcun filtro. L’appuntamento è con il quinto episodio della settima stagione, e non ci sarà spazio per mezze misure.

Si parte subito con uno dei momenti più attesi: Longo, Dave e Giorgia commentano il trailer di Mario Galaxy – Il Film. Tra teorie che oscillano tra il plausibile e l’assurdo, risate sincere e quell’entusiasmo da fan che non tramonta mai, il trio prova a intuire se all’orizzonte ci sia un capolavoro galattico o un disastro pronto a esplodere tra le stelle.

Il viaggio prosegue tra le novità dedicate al cinema e alle serie TV. Stranger Things torna a far parlare di sé, mentre ci si muove tra incantesimi e creature aliene con Wicked 2 e Avatar 3. Non mancano la comicità di Zootropolis 2, le scorribande di Lupin 3 e i misteri di Cena con delitto 3. Per chi ama il cinema d’altri tempi, c’è anche lo speciale restaurato de L’uovo e l’angelo, un richiamo a quel grande schermo che non vive soltanto di franchise e trailer da record.

Chiusa definitivamente la parentesi dedicata a Lucca, rientra in scena Ferry con il suo angolo Tech per affrontare il tema del Cloud Gaming: promesse, limiti concreti e piattaforme che vale davvero la pena monitorare. Nessun fronzolo di marketing, solo numeri e pragmatismo.

In puntata ritornano anche Dave ed Emross, pronti a trascinarci nel mondo dei Card Games, tra mazzi ottimizzati, strategie elaborate e nuove uscite che rischiano di far soffrire il portafoglio più di un boss finale particolarmente ostinato.

Gran finale dedicato ai videogiochi e ai pronostici senza pietà. Longo passa al setaccio i The Game Awards 2025: chi merita davvero il titolo di Game of the Year? Chi sta bluffando? E soprattutto, quali temi domineranno le discussioni dei prossimi mesi?

Preparate i popcorn: l’appuntamento è per le 21:00 sul canale YouTube di Crossover – Universo Nerd, con la diretta disponibile anche su Tom’s Hardware Italia e SpazioGames.it.