Dopo l’ottima accoglienza della prima parte andata in onda la scorsa settimana, questa sera alle 21:00 approda sul canale YouTube ufficiale di Crossover – Universo Nerd l’ultimo episodio della stagione dedicato alla MGWCMX. Una puntata conclusiva che completa il viaggio nella fiera milanese con nuove prove, incontri speciali e contenuti esclusivi, perfetta come riscaldamento in vista della lunga notte dei The Game Awards 2025.

Si parte subito forte con un tuffo nello straordinario universo di Star Wars, tra i protagonisti assoluti dell’edizione di quest’anno. Cosplayer, scenografie curate nei minimi dettagli, attività dedicate e un entusiasmo contagioso fanno da cornice a un franchise che, nonostante i decenni, continua a esercitare un fascino senza tempo.

Si torna poi nella dimensione delle carte con una nuova tappa nel nostro spazio fisso dedicato a Magic: The Gathering, il Magic Nexus. Emross e Dave accompagnano gli spettatori tra segreti, strategie e chicche del gioco di carte collezionabili più famoso al mondo, con consigli utili sia per veterani che per nuovi giocatori.

Il viaggio nel gaming prosegue allo stand Nintendo della MGWCMX, dove sono state provate numerose demo tra cui Resident Evil, Cyberpunk ed Elden Ring, che hanno conquistato il nostro Longo e molti altri presenti. Uno sguardo ravvicinato a titoli amati e a esperienze che continuano a far discutere la community.

Spazio anche al mondo degli MMO, con l’incontro con Nicoletta Rosellini e il team di The Nexus, che hanno presentato in anteprima la nuova espansione di World of Warcraft: Midnight, in uscita a marzo 2026. Un momento particolarmente atteso dai fan del celebre franchise Blizzard.

A seguire, un passaggio nel suggestivo stand della Umbrella Italian Division, tra cosplay impeccabili e atmosfere da perfetto universo di Resident Evil. E ancora: una visita all’eccentrico e sorprendente stand IKEA, che quest’anno ha spiazzato tutti con un’installazione spettacolare ispirata a Dungeons & Dragons.

Chiude la puntata un nuovo episodio del Dave Show, che per l’occasione riceve un’introduzione d’eccezione firmata dal leggendario Don Alemanno, autore e padre del divertentissimo Jenus. Curiosità, interviste e momenti esilaranti arricchiscono un finale di stagione decisamente esplosivo.

Insomma, Crossover chiude la sua presenza alla MGWCMX con un episodio ricco e imperdibile, ideale per ingannare l’attesa della notte dei The Game Awards. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 21:00 sul canale YouTube di Crossover – Universo Nerd, e in contemporanea su Tom’s Hardware Italia e SpazioGames.it.