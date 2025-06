Una delle esclusive PlayStation di maggior successo degli ultimi mesi potrebbe arrivare anche sulle nuove console Nintendo, almeno stando alle ultime clamorose indiscrezioni delle scorse ore.

Secondo un report della testata coreana PlayForum (segnalato da Wario64 su X), pare infatti che Shift Up sia attualmente al lavoro su una versione Nintendo Switch 2 di Stellar Blade: una mossa che seguirebbe il successo già ottenuto su PS5 e più recentemente su PC, dove ha battuto i record per i giochi single-player di PlayStation.

La mossa viene definita in linea con la strategia di espansione del team di sviluppo: l'obiettivo è infatti rendere Stellar Blade una IP di grande successo che non sia vincolata a un'unica piattaforma.

Viene inoltre fatto notare che proprio i vertici di Shift Up hanno deciso di rimborsare il prezzo d'acquisto di Switch 2 per i propri dipendenti, suggerendo l'intenzione di prendere familiarità con le nuove console di Nintendo.

Un portavoce di Shift Up ha replicato a queste indiscrezioni con il più classico dei "no comment", sottolineando che attualmente non è stato confermato nulla per un'eventuale versione Switch 2 di quella che attualmente resta un'esclusiva console PS5 (la trovate su Amazon).

Il solo fatto che non sia arrivata una smentita netta potrebbe però essere letto come una parziale conferma: se non altro, sembrerebbe che Shift Up stia davvero pensando di arrivare su Switch 2.

Sarà interessante vedere quale sarà il coinvolgimento di PlayStation, dato che bisogna ricordare che PlayStation Studios si è occupata della pubblicazione del titolo, sia su PS5 che su PC.

Va anche detto che PlayStation, per sua stessa ammissione, non considera davvero Switch 2 una rivale, motivo per il quale potrebbe decidere di utilizzare Stellar Blade come gioco per testare le acque, dopo il precedente arrivo di LEGO Horizon Adventures su Switch 1.

Per il momento, vi invito comunque a prendere questo report con le dovute precauzioni del caso: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori aggiornamenti.