Stellar Blade bloccato in oltre 100 Paesi, senza un perché

Il debutto su PC di Stellar Blade, previsto per l’11 giugno 2025, è stato colpito da una misteriosa restrizione: il gioco risulta bloccato su Steam in oltre 100 Paesi, tra cui Egitto, Vietnam, Estonia e Cuba (ma non l'Italia).

La situazione ha scatenato numerose domande da parte dei fan, soprattutto perché il gioco non richiede una connessione obbligatoria al PlayStation Network per essere giocato.

Secondo alcune fonti, l’elenco dei Paesi bloccati sembra combaciare con quelli dove il PSN non è disponibile ufficialmente.

Sebbene Stellar Blade (che trovate su Amazon in versione PS5) non imponga la registrazione a PSN, offre comunque la possibilità di collegare un account per sbloccare una skin opzionale per Eve, la protagonista del gioco. Proprio questa opzione potrebbe aver causato la limitazione.

Né Sony né il team di sviluppo coreano ShiftUp hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali al momento.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Tuttavia, ShiftUp ha risposto ad alcune lamentele su X chiedendo ai giocatori di indicare la loro nazione di residenza, lasciando intendere che anche loro sono stati colti di sorpresa dalla situazione.

Questa vicenda ricorda molto da vicino il caso Helldivers 2, quando Sony nel 2024 aveva annunciato l’obbligo di connettere un account PSN per giocare su Steam.

Dopo un’enorme ondata di critiche e la rimozione del gioco da oltre 170 Paesi, Sony fece marcia indietro nel giro di pochi giorni. L’episodio lasciò il segno, e da allora molti utenti PC diffidano delle politiche Sony legate al PSN.

Nel gennaio 2025, Sony ha dichiarato che non avrebbe più richiesto l’obbligo di collegamento al PSN per giocare, ma avrebbe offerto bonus opzionali a chi lo facesse. Il caso Stellar Blade, tuttavia, mostra come anche un’integrazione facoltativa possa generare restrizioni e problemi di distribuzione.

La storia si ripete: Sony continua ad avere difficoltà a gestire il delicato equilibrio tra PSN e pubblico PC. Anche senza obblighi, l’integrazione facoltativa del PSN rischia di limitare il potenziale commerciale di giochi come Stellar Blade su PC e di alienare fasce di utenza importanti.

Fino a quando Sony non armonizzerà davvero il proprio ecosistema su PC, situazioni come questa rischiano di diventare la norma.