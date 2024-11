Steam vi regala un horror stealth co-op, ancora per poco

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Cursed Ones, un horror che vi permetterà di giocare con un amico in modalità stealth.

Ecco la descrizione di Cursed Ones:

«Cursed Ones è un gioco survival stealth horror cooperativo. Gioca nei panni dei fratelli Crane mentre dai la caccia ai peggiori tipi di spiriti e continui l'eredità dei tuoi defunti genitori. Assicurati di non morire entrambi nel processo.»

In Cursed Ones, voi e un amico potrete immergervi in un'esperienza di terrore e sopravvivenza cooperativa. Interpreterete i fratelli Crane, eredi di una tradizione familiare dedicata a liberare il mondo dagli spiriti malvagi. La missione non sarà facile: dovrete rintracciare gli oggetti che hanno evocato lo spirito e distruggerli, il tutto cercando di restare vivi.

Per sopravvivere, dovrete nascondervi, fuggire e, se necessario, affrontare la presenza sovrannaturale che vi insegue. Cursed Ones offre sia una modalità cooperativa a due giocatori, dove potrete fare affidamento sul vostro partner per difendervi a vicenda, sia una modalità in singolo, dove affronterete la minaccia in solitaria, senza l’aiuto del vostro compagno.

L'ambientazione è disseminata di oggetti che vi permetteranno di resistere agli attacchi e raccogliere indizi sul tragico destino che ha colpito i luoghi che esplorerete. Ogni mappa presenta equipaggiamenti unici e strumenti speciali che potrete sfruttare per portare a termine la vostra missione. Tuttavia, appartenere alla famiglia Crane significa essere maledetti: ciascun fratello porta con sé una maledizione particolare, che scoprirete nel corso dell’avventura.

Dovrete essere veloci per riscattare Cursed Ones, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

