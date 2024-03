Steam vi offre un gioco gratis perfetto per "stressarsi" con gli amici

Una nuova interessante promozione di Lonely Oni Interactive vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis su Steam, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di Project Screwed, ovvero uno "stressante" videogioco cooperativo in cui vi dovrete difendere da orde di nemici spalla a spalla con dei compagni.

In questo stressante gioco cooperativo dal divano per 4 giocatori affronterete il pericoloso compito di estrarre il materiale più raro della galassia; Rareium. Per portare a termine questo compito, dovrete collaborare con i vostri amici per cercare di sopravvivere alle ondate di nemici che vogliono distruggere la vostra base mentre cercherete di gestire tempo e risorse per soddisfare tutti i requisiti della base.

Il gioco è ambientato in una galassia non molto distante dove giocherete nei panni di una task force d'élite inviata dal governo di Badville in missione per proteggere quanto più Rareium possibile per avere abbastanza materiali per penetrare lo scudo planetario di Goodville nei prossimi anni.

Ecco la descrizione di Project Screwed:

«Collabora con i tuoi amici in questo stressante gioco cooperativo sul divano per 4 giocatori mentre ti difendi da orde di nemici che cercano di distruggere la tua base. Gestisci sia il tuo tempo che le tue risorse nel tentativo di bilanciare tutte le esigenze della tua base. Tu e i tuoi amici siete pronti per il compito?»

Per installare Project Screwed il gioco sul vostro PC non vi basterà altro che fare clic al seguente indirizzo e in seguito sull'apposito pulsante per il riscatto su Steam. Il gioco è gratuito e lo sarà per un periodo non meglio definito, quindi non dovrete avere troppa fretta di riscattarlo. Però, nel dubbio, vi conviene farlo subito.

Project Screwed è progettato per essere giocato con i controller Xbox. Il tentativo di riprodurlo sulla tastiera o su altri gamepad funzionerà ma non è supportato al meglio, perciò vi conviene dotarvi di un buon controller tra quelli che trovate su Amazon.