Steam vi offre un gioco gratis che sfida il "Quadrupla-A" di Ubisoft

Se state cercando un nuovo gioco gratis da scaricare sui vostri computer a tema navale con cui divertirvi in compagnia dei vostri amici, vi segnaliamo questo interessante aggiornamento arrivato direttamente su Steam.

Il team di sviluppo Mastfire Studios ha infatti deciso nelle scorse ore di rendere disponibile totalmente gratis Blackwake, uno sparatutto piratesco in prima persona giocabile in multiplayer e senza dover spendere un centesimo.

Blackwake era infatti precedentemente disponibile a pagamento, ma adesso potrete aggiungerlo al vostro catalogo di Steam senza alcun acquisto aggiuntivo: un tempismo che sembra voler rappresentare quasi una sorta di "sfida" a Skull and Bones, il controverso «Quadrupla-A» di Ubisoft, come è stato definito dallo stesso publisher (lo trovate su Amazon).

In Blackwake potrete divertirvi con un massimo di 54 giocatori divisi in 13 ciurme, con navi di grandi e piccole taglie: avrete a disposizione tantissime armi con cui sbarazzarvi dei pirati nemici e mappe con tanta varietà, che includono perfino vulcani ed iceberg.

Se non siete rimasti particolarmente soddisfatti dalla proposta di Ubisoft — e non ce la sentiamo di darvi tanto torto, come potrete capire dalla nostra recensione — potreste voler dare una chance a questo titolo gratuito, ormai diventato un free-to-play per sempre.

Non esistono dunque limiti di tempo per riscattare Blackwake: basterà dirigervi alla seguente pagina ufficiale e avviare il download, così da aggiungere immediatamente il titolo alla vostra raccolta di giochi su Steam.

Segnaliamo inoltre che Blackwake è giocabile anche su Steam Deck, per tutti coloro preferiscano godersi nuove avventure piratesche in modalità portatile.

