Il fine settimana di Steam inizia con un nuovo gioco gratis: tutti gli utenti che possiedono un account sul noto store potranno riscattare fin da subito un nuovo omaggio, disponibile per un periodo limitato.

Si tratta di Paradox Soul, un metroidvania realizzato interamente in pixel art che metterà a dura prova le vostre capacità.

In questa produzione dovrete infatti fare molta attenzione ai colpi dei vostri nemici, dato che morirete con un solo colpo: dovrete dunque assicurarvi di avere sempre la giusta copertura in ogni situazione.

Paradox Soul è temporaneamente disponibile gratuitamente per il riscatto come parte della promozione per il publisher GrabTheGames, che vi permetterà di acquistare in offerta tante altre produzioni indie pubblicate da questo editore.

Il metroidvania in pixel art viene solitamente proposto a un prezzo d'acquisto di 4,99€, ma da adesso e fino al 17 giugno alle ore 19.00 potrete aggiungerlo alla vostra collezione senza dover spendere un centesimo.

Se il titolo dovesse aver attirato la vostra attenzione – o se, più semplicemente, non volete certo dire di no a un gioco gratis – non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account", dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con il vostro profilo.

Nel caso siate interessati, vi consiglio di procedere il prima possibile con il riscatto: Paradox Soul resterà vostro per sempre dopo averlo aggiunto al vostro account, anche dopo il termine della promozione.

Colgo l'occasione per ricordarvi che non si tratta dell'unico giveaway proposto da Steam negli ultimi giorni: avete infatti ancora qualche giorno di tempo per riscattare un coloratissimo party game, con cui potrete divertirvi per un massimo di 8 giocatori.

Continueremo a segnalarvi prontamente sulle nostre pagine altri giochi gratis da aggiungere alle vostre collezioni: potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri nuovi videogiochi preferiti su Amazon, senza sovrapprezzi o commissioni.