Se avete voglia di divertirvi in compagnia con un buon party game, senza dover spendere neanche un centesimo, c'è una nuova promozione di Steam che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Sul noto store è infatti disponibile per un periodo limitato "What The Pak?!" totalmente gratis: una raccolta di minigiochi ricca di colori in cui prenderemo il controllo di simpatici mostri.

Un party game 3D per chi cerca un'alternativa ai "soliti" Mario Party (che trovate invece su Amazon), giocabile su PC e con un massimo di 8 giocatori in contemporanea.

In questa produzione troverete minigiochi variegati e pensati per farvi fare ogni tipo di "marachella" con i vostri amici, premiando allo stesso tempo la velocità e le vostre abilità di parkour.

What The Pak?! è attualmente disponibile in accesso anticipato, ma per un periodo limitato potrete farlo vostro senza dover spendere neanche un centesimo, assicurandovi che rimanga per sempre nel vostro catalogo.

Se abbiamo attirato la vostra attenzione, potete riscattare il vostro nuovo gioco gratis dirigendovi alla seguente pagina ufficiale per poi fare clic su "Aggiungi all'account", ovviamente dopo esservi assicurati di aver effettuato il login con il profilo Steam.

La promozione resterà valida fino al 24 giugno alle ore 12.00 italiane: come sempre, vi consiglio caldamente di approfittarne subito, così da poterlo scaricare anche in seguito tutte le volte che vorrete.

E se avete ancora voglia di giochi gratis, vi consiglio di dare un'occhiata anche alla nuova promozione di GOG: per un periodo di tempo limitato potrete assicurarvi un gioco strategico di Warhammer 40,000.

Restando in tema di altri giochi gratuiti da scaricare attraverso Steam, proprio nelle scorse ore vi abbiamo segnalato 4 free-to-play che potrebbero interessarvi. In quanto tali non c'è alcuna data di scadenza e potrete provarli quando preferite, senza fretta.

Non posso che concludere augurandovi buon divertimento, invitandovi a continuare a seguirci per scoprire nuovi giochi gratis da aggiungere alle vostre collezioni.