Steam vi regala gratis un looter shooter pieno di pixel

Da questo momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Cyber Soldier, uno shooter multiplayer che promette di essere tanto frenetico almeno quanti sono i pixel che lo compongono.

Ecco la descrizione di Cyber Soldier:

«Modalità multigiocatore online competitiva e frenetica e modalità sopravvivenza offline, armi e abilità ultrapotenti, tu e guadagnare denaro!»

In questo looter shooter mozzafiato, vi sfiderete in battaglie multiplayer online, oppure potrete avventurarvi in modalità sopravvivenza offline per mettervi alla prova senza limiti. La regola è semplice: chi ha più soldi vince!

Ogni partita offre una miriade di modi per guadagnare monete, che potrete spendere per potenziare il vostro arsenale e scoprire abilità uniche.

Sbloccare nuovi personaggi e armi sarà essenziale, e ognuno di loro avrà abilità incredibilmente potenti che potrete migliorare partita dopo partita. Scegliete il vostro armamento con cura: ogni arma ha un ruolo fondamentale per affrontare avversari, robot nemici e... l'Exterminator Boss!

Giocate insieme ai vostri amici o da soli, completate missioni, scoprite i trofei nascosti e scalate le classifiche globali. Che siate online o offline, il gioco salverà ogni progresso, permettendovi di tornare a combattere senza perdere nemmeno un punto.

Dovrete essere veloci per riscattare Cyber Soldier, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

