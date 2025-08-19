Su Steam potete riscattare gratis per un periodo limitato un titolo che racchiude elementi di bullet hell, puzzle e piattaforme in un'unica esperienza.
Shade Silver può infatti essere vostro senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo, grazie alla nuova promozione che vi permetterà di aggiungerlo alle vostre collezioni, ma dovrete affrettarvi.
La promozione resterà infatti disponibile fino al 21 agosto 2025 alle ore 19.00: dopo questo limite temporale Shade Silver tornerà acquistabile regolarmente al prezzo consigliato di 2,99€.
Come segnalato da Game Rant, l'operazione commerciale dietro questa distribuzione gratuita rivela una strategia marketing intelligente: celebrare il lancio del sequel attraverso la diffusione capillare del primo capitolo.
Shade Silver 2 A Walk In The Darkness è infatti approdato contemporaneamente su Steam al prezzo di 5,89 euro, introducendo meccaniche innovative come il sistema dell'oscurità e un particolare Nightmare system che raddoppia virtualmente i contenuti disponibili.
Dal punto di vista tecnico, il titolo originale si presenta con requisiti di sistema estremamente contenuti e un peso di soli 2,11 GB, rendendolo accessibile praticamente a qualsiasi configurazione moderna.
Questa leggerezza non deve però ingannare: Shade Silver racchiude al suo interno 100 tracce musicali, 81 livelli, 75 segreti nascosti, 50 tipologie diverse di nemici e 4 boss di fine livello, numeri impressionanti per un progetto gestito interamente da una singola persona.
Per gli appassionati dei videogiochi indie e per chiunque voglia scoprire il talento di uno sviluppatore emergente, ma anche per chi vuole semplicemente aggiungere un gioco gratis alla propria collezione, questa finestra temporale rappresenta un'opportunità da non lasciarsi scappare.
Potete riscattare gratuitamente Shade Silver dirigendovi alla seguente pagina ufficiale e facendo clic sul pulsante "Aggiungi all'account", dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con il vostro profilo Steam.
Continueremo come sempre a segnalare per voi le nuove offerte con giochi gratis da riscattare: potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri prossimi titoli preferiti su Amazon, senza sovrapprezzi o commissioni aggiuntive.