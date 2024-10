Steam vi offre gratis il gioco di scacchi definitivo (più o meno)

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Catgirl Chess, un gioco di scacchi decisamente particolare e diverso da quello che vi potete aspettare, con una felina particolarità.

Advertisement

Ecco la descrizione di Catgirl Chess:

«Il sequel di Chess che tutti stavamo aspettando! Sì, proprio così, scacchi in 3D con le Catgirls! Gioca online con un amico oggi stesso! Un gioco altamente raffinato per il piacere delle vostre capacità intellettuali.»

Sì, scacchi 3D con Catgirl. Potrete immergervi in una versione rinnovata del classico gioco strategico, con un tocco unico e divertente. Affrontate un amico online in una sfida che combina l’eleganza degli scacchi tradizionali con la presenza di adorabili avatar di catgirl.

Questo gioco è pensato per stimolare la vostra capacità intellettuale, mantenendo al contempo un’atmosfera leggera e divertente.

Il gioco è interamente multiplayer, offrendovi un'esperienza competitiva online con un design raffinato che unisce strategia e intrattenimento. Le catgirl non solo daranno un tocco di stile, ma renderanno l'ambiente di gioco deliziosamente stimolante e piacevole.

Scacchi 3D con Catgirl è la scelta perfetta per chi desidera una sfida strategica in un mondo originale e giocoso.

Dovrete essere veloci per riscattare Catgirl Chess, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.