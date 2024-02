Steam, il nuovo gioco gratis del weekend è un rivale di Smash Bros.

Anche questo weekend potete approfittare di un nuovo gioco gratis da provare su Steam da soli o con i vostri amici, questa volta pensato per fare a botte con i protagonisti dei vostri cartoni animati preferiti.

Il nuovo gioco gratuito del fine settimana di Steam è infatti Nickelodeon All-Star Brawl 2, un picchiaduro a piattaforme con meccaniche simili alla serie Super Smash Bros. ideale per i fan del genere.

Potrete scegliere personaggi come SpongeBob, le Tartarughe Ninja, Garfield e Jimmy Neutron, oltre a tanti altri protagonisti dei franchise Nickelodeon, e darvele di santa ragione per spazzare via dallo scenario i vostri avversari, con tante mosse speciali e finali ispirati dai loro show.

Gli sviluppatori hanno tenuto conto dei numerosi feedback arrivati in occasione del primo capitolo e migliorato tutto il possibile in questo platform fighter particolarmente apprezzato dai fan su Steam: attualmente presenta infatti l'84% di recensioni positive. Una buona alternativa, insomma, per chi cerca qualcosa di simile a Smash Bros. su PC (ma se lo cercate per console, lo trovate su Amazon).

Grazie alla nuova promozione di Steam, potete giocare gratuitamente alla versione completa di Nickelodeon All-Star Brawl 2 per tutto il fine settimana, ovvero per tre giorni a partire da adesso: non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina e avviare il download.

L'unico requisito necessario è avere un account su Steam, dunque potete invitare i vostri amici per delle divertentissime battaglie online per tutto il weekend.

E se avete ancora voglia di giochi gratis, ma che questa volta potete riscattare e fare vostri per sempre, vi segnaliamo che sullo store di casa Valve sono ancora disponibili altri due giveaway: si tratta di un party game "politico" e di uno strumento per sviluppare il vostro gioco di ruolo ideale.

Ma non solo: se siete in cerca di altri omaggi su PC, vi ricordiamo che potete già approfittare del nuovo giveaway settimanale di Epic Games Store.