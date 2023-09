Steam, il nuovo gioco gratis del weekend è un famoso horror

Il mese di settembre inizia subito con un fine settimana "da paura", grazie al nuovo gioco gratuito a tempo proposto da Steam per tutti i suoi utenti.

L'iniziativa per i weekend gratis è stata infatti rinnovata ancora una volta: ricordiamo che non è necessario effettuare alcun acquisto per usufruirne, ma semplicemente essere in possesso di un account sul noto store di casa Valve.

Oggi Steam ha deciso di proporre a tutti i suoi utenti uno dei più amati horror multiplayer: parliamo naturalmente di Dead by Daylight, il fenomeno creato da Behaviour Interactive e che ha raccolto collaborazioni con i più celebri e terrificanti franchise (lo trovate anche su Amazon, se preferite l'edizione console).

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che si tratta di un titolo in cui 4 sopravvissuti dovranno cercare di sopravvivere a un altro giocatore, che interpreterà invece il killer alla loro caccia.

I sopravvissuti avranno una visuale in terza persona e potranno concentrarsi meglio sulle loro vie di fuga, mentre il killer è interamente concentrato sulla preda e avrà meno visibilità, sfruttando la prima persona.

Se siete fan degli horror, potete dunque radunare i vostri amici su Steam e divertirvi senza alcun costo aggiuntivo: basterà dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Avvia gioco" per iniziare il download.

Come anticipavamo in apertura, si tratta di una prova gratuita valida soltanto per il fine settimana: se vorrete mantenere i vostri progressi o continuare a giocare, potrete approfittare degli sconti fino al 50% su tutte le edizioni del titolo.

Se volete giocarlo su console, cogliamo l'occasione per segnalarvi che Dead By Daylight è disponibile anche nel weekend gratis appena inaugurato da Xbox, grazie ai suoi Free Play Days.

Nel caso siate invece alla ricerca di giochi gratis da aggiungere alla vostra raccolta in via definitiva, vi segnaliamo un meraviglioso omaggio ai classici di una volta su Epic Games Store e l'ultimo gioco gratis di agosto proposto da Prime Gaming.