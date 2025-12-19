Secondo nuove indiscrezioni, Starfield sarebbe ancora in rotta di avvicinamento a Nintendo Switch 2. Dopo il rumor emerso ad agosto, una nuova fonte torna a rafforzare l’ipotesi che la più recente IP originale di Bethesda possa approdare sull’hardware ibrido Nintendo nel corso del 2026, insieme alla già chiacchierata versione PlayStation 5.

A rilanciare la voce è Jez Corden, executive editor di Windows Central, che sostiene come l’action RPG spaziale non sia destinato soltanto ad ampliare la propria presenza multipiattaforma in casa Sony, ma anche a debuttare su Switch 2. Secondo Corden, Starfield avrebbe già beneficiato di una serie di ottimizzazioni pensate per dispositivi a basso consumo energetico, inclusi sistemi portatili, rendendo teoricamente plausibile una conversione credibile sull’hardware Nintendo.

Non si tratta della prima volta che il nome di Starfield viene accostato a Switch 2. In precedenza anche Nate the Hate, noto youtuber e podcaster, aveva parlato di questa possibilità. Da allora, Bethesda ha effettivamente mostrato una maggiore apertura verso la piattaforma.

Fallout 4 Anniversary Edition è infatti confermato su Switch 2 per il 2026, mentre The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è già arrivato a sorpresa sulla nuova console. Un debutto che, tuttavia, non è stato privo di problemi tecnici, segnale di come il passaggio a un hardware ibrido resti una sfida non banale per produzioni nate su sistemi più potenti.

Il contesto, però, rende il rumor su Starfield meno campato in aria di quanto potrebbe sembrare. Bethesda sembra intenzionata a portare parte consistente del proprio catalogo su Switch 2, sfruttando un hardware che, almeno sulla carta, dovrebbe essere più adatto a gestire produzioni complesse rispetto alla precedente generazione Nintendo.

Oltre alla questione piattaforme, lo stesso report parla anche di un 2026 particolarmente importante per Starfield dal punto di vista dei contenuti. Sarebbero infatti previste espansioni significative e importanti miglioramenti al sistema di viaggio spaziale, uno degli aspetti più discussi e criticati del gioco al momento del lancio.

Come sempre, è bene prendere questo tipo di informazioni con cautela. Lo stesso Corden invita alla prudenza, ricordando che si tratta di voci non ancora confermate ufficialmente. Tuttavia, se il 2026 dovesse davvero segnare l’arrivo di Starfield su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, sarebbe un altro segnale chiaro del nuovo corso multipiattaforma intrapreso da Bethesda e Microsoft.