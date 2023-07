Starfield avrà forse il "suo" multiplayer, grazie ai fan

Nel corso degli anni, i fan hanno chiesto che alcuni dei giochi di ruolo più popolari di Bethesda avessero il multiplayer, come le serie The Elder Scrolls e Fallout.

Bethesda ha risposto alle richieste dei fan ma con risultati contrastanti. Ad esempio, pur essendo ora giochi molto migliori rispetto al day-one, sia The Elder Scrolls Online che Fallout 76 (che trovate su Amazon) hanno avuto lanci a dir poco problematici.

Advertisement

Per quanto riguarda l'imminente Starfield, alcuni fan sperano che sia caratterizzato da una qualche forma di componente multigiocatore, nonostante sia un gioco singleplayer a suo modo davvero "pesante".

Come riportato anche da GamingBible, anche se Starfield non avrà il multiplayer, sembra che la community stia già pensando a un modo per esplorare insieme la galassia, anche se in multiversi diversi, se così possiamo dire.

«Dovremmo creare un Discord dedicato esclusivamente all'esplorazione del gioco di ruolo. Dopo i rapporti d'azione, le risorse e persino altre squadre si recano sullo stesso pianeta per verificare le informazioni», ha proposto PanzerKommander su Reddit.

«Sarebbe fantastico. Chiamiamolo lo Starport, dove i veterani dell'astronautica condividono consigli e altro», ha risposto Chevalitron.

Certo, forse questo non è il multiplayer che alcuni fan avrebbero sperato di vedere in Starfield, ma ci sarebbe qualcosa di speciale in una community che si riunisce per condividere le proprie esperienze.

Dopotutto, con un gioco che conterrà oltre 1000 pianeti da scoprire per i giocatori, ci sarebbe davvero molto da condividere.

Restando in tema, avete letto che un fan di Starfield estremamente devoto ha commentato lo stesso teaser trailer ogni singolo giorno, negli ultimi due anni?

Restando in tema, il prossimo big Bethesda non avrà una feature presente nella maggior parte dei titoli open world.

Per concludere, ricordiamo che sempre Starfield beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal prossimo 1° settembre, ma ciò starebbe preoccupando alcuni giocatori.