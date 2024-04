Star Wars Outlaws includerà un misterioso personaggio visto nei film

Nella giornata di ieri, Star Wars Outlaws ha mostrato il primo story trailer, con una data di uscita definitiva del titolo.

Il gioco promette di essere un'esperienza davvero in linea con le atmosfere di film come Rogue One (potete recuperarlo su Amazon), visto che i giocatori dovranno interpretare i panni di una cacciatrice di taglie.

Outlaws, come rivelato nelle scorse ore, verrà lanciato il 30 agosto. Nel frattempo, i fan hanno scovato nel trailer un'ospite speciale direttamente dai film della saga.

Come riportato anche da Push Square, l'imminente Star Wars Outlaws di Ubisoft si collega alla saga in vari modi intriganti, uno in particolare.

Ricordate l'enigmatico personaggio di Emilia Clarke, Qi'ra, nel film standalone Solo: A Star Wars Story?

Considerando la fine di quel film, non dovrebbe sorprendere che sia stato confermato il ritorno del personaggio in Outlaws.

La notizia ci arriva da Game Informer, che ha recentemente presentato Outlaws sulla copertina dell'ultimo numero della sua rivista mensile.

Sebbene non si sappia esattamente quale ruolo avrà il personaggio, se dovessimo tirare a indovinare, scommetteremmo sul fatto che Qi'ra sarà ancora un elemento con cui fare i conti, e quindi non una dei buoni.

Come sappiamo Star Wars Outlaws si svolge tra L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, quindi il personaggio sarà invecchiato di conseguenza, sebbene Brian Shea di GI ha confermato che la stessa Clarke non tornerà nel ruolo.

Coloro i quali acquisteranno le edizioni Gold o Ultimate avranno accesso tre giorni prima del lancio. Tali edizioni apparentemente includeranno anche un Season Pass, indicando che Massive Entertainment e Ubisoft hanno in programma DLC post-lancio.

Parlando ancora del gioco, forse avremo almeno un'altra occasione per rivedere il gioco, ovvero l'Ubisoft Forward 2024 già annunciato.

Ricordiamo anche che la cover ufficiale di Star Wars Outlaws svela che il solo disco fisico non è sufficiente per l'installazione: la connessione a Internet è obbligatoria.