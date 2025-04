Star Wars Jedi 3 è stato cancellato? Arriva una risposta

Nonostante le cattive notizie che arrivano da Respawn Entertainment — colpita da una nuova ondata di licenziamenti — c’è una conferma importante per i fan della saga: il terzo capitolo della serie Star Wars Jedi è ancora in sviluppo, e non è stato toccato dai recenti tagli.

Respawn, lo studio dietro Titanfall, ha saputo reinventarsi con Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Jedi: Survivor, due action-adventure ispirati a titoli come Dark Souls, ma con un’anima profondamente narrativa e legata alla mitologia di Star Wars (e che trovate su Amazon).

Dopo l'enorme successo di Survivor, acclamato sia dalla critica che dal pubblico, Electronic Arts e Respawn hanno confermato l’inizio dei lavori sul terzo capitolo.

Non conosciamo ancora né il titolo ufficiale né i dettagli della trama, ma il team ha ribadito che l’obiettivo è quello di alzare ancora una volta l’asticella in termini di narrazione e gameplay.

Secondo le tempistiche precedenti, un’uscita tra il 2026 e il 2027 potrebbe essere plausibile, considerando che tra Fallen Order e Survivor passarono circa tre anni — periodo influenzato anche dalla pandemia. Stavolta, senza ostacoli simili, potremmo vedere i primi teaser già il prossimo anno.

Respawn ha confermato che questo terzo capitolo sarà la conclusione della trilogia di Cal Kestis, anche se il personaggio potrebbe comparire in futuro in altri giochi, film o serie TV, vista la natura interconnessa dell’universo di Star Wars.

È confortante sapere che, nonostante i tagli e le incertezze del settore, Star Wars Jedi 3 sia salvo e in pieno sviluppo. La serie ha saputo conquistare i fan storici e quelli nuovi con un protagonista credibile, una lore rispettosa e un gameplay solido.

Concludere la trilogia è il passo giusto, ma confesso che spero vivamente di rivedere Cal Kestis anche altrove, magari in live action. E se davvero il team vuole “alzare l’asticella", che la Forza sia con loro.

Restando in tema, sono in molti a chiedersi se Star Wars Eclipse sia ancora vivo? A quanto pare un recente post social ha riacceso le speranze.