Split Fiction vi permette di giocarci gratis grazie a un amico

Quando si parla di giochi cooperativi, pochi studi hanno dimostrato di saperci fare come Hazelight.

Dopo il successo di A Way Out e il trionfo ai The Game Awards 2021 con It Takes Two (che trovate su Amazon), il team di Josef Fares torna con Split Fiction, un nuovo titolo che promette di alzare ulteriormente l’asticella.

E la novità più grande? Il Friend’s Pass questa volta funziona con crossplay totale tra tutte le piattaforme, come riportato anche da Eurogamer.

Cos’è il Friend’s Pass e perché è rivoluzionario? Per chi non lo conoscesse, il Friend’s Pass è una funzione che permette a due giocatori di affrontare l’intera avventura insieme anche se solo uno possiede il gioco.

In It Takes Two era già presente, ma con una limitazione: si poteva giocare solo tra utenti sulla stessa piattaforma. Con Split Fiction, invece, questa barriera sparisce.

Adesso, se possiedi una copia del gioco, puoi invitare qualsiasi amico su qualsiasi piattaforma e giocare insieme online gratuitamente.

Certo, entrambi dovrete avere un account EA collegato alla vostra piattaforma, ma considerando il livello di accessibilità, è un compromesso accettabile.

E la cosa migliore? Il Friend’s Pass non è un codice monouso. Puoi invitare quanti amici vuoi, uno alla volta, e condividere l’esperienza con persone diverse senza alcuna restrizione. Se hai più amici interessati, puoi farli ruotare e persino cambiare compagno di avventura durante la partita.

La possibilità di giocare senza limiti tra diverse piattaforme è qualcosa che finora solo pochi titoli hanno offerto, e Split Fiction potrebbe davvero segnare un nuovo standard.

Secondo me giocare con gli amici senza sborsare un centesimo extra è qualcosa che dovrebbero fare tutti i giochi co-op, e il fatto che Hazelight abbia spinto il crossplay al massimo livello è da applausi.

Il Friend’s Pass cross-platform è un colpo da maestro, e il fatto che si possa cambiare partner di gioco in qualsiasi momento rende tutto ancora più interessante.

Morale della favola? Il 6 marzo non fate i furbi: procuratevi un amico, una copia del gioco, e preparatevi a un viaggio assurdo.