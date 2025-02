Spider-Man 2 su PC non molla e si aggiorna ancora

Nixxes ha rilasciato la Patch 3 per la versione PC di Marvel’s Spider-Man 2, introducendo una serie di correzioni e miglioramenti basati sul feedback dei giocatori.

L’aggiornamento porta ottimizzazioni grafiche, correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità generale del gioco (che trovate in versione console su Amazon).

L’aggiornamento, come riportato anche da DSO Gaming, interviene su diversi aspetti tecnici del titolo dedicato a Spidey e soci.

Tra le modifiche più importanti troviamo:

Aggiornamento del NVIDIA Streamline SDK alla versione 2.7.2.

Correzione di bug visivi nelle scene cinematiche su monitor ultra-wide.

Miglioramenti alla grafica, con fix per riflessi, ombre ray-tracing e texture a bassa qualità.

Ottimizzazioni dell’interfaccia, come la selezione automatica della tuta nel menu Suits.

Risoluzione di crash, incluso un bug che causava l’arresto del gioco durante la missione Graffiti in Trouble con il testo in spagnolo.

Miglioramenti generali alla stabilità e alle prestazioni.

Ma non solo: Nixxes ha confermato di essere al lavoro su ulteriori update, con nuove ottimizzazioni e fix per garantire un’esperienza di gioco ancora più fluida.

Sarà interessante vedere se questi interventi porteranno anche un aumento delle prestazioni nelle prossime settimane.

Come di consueto, la patch verrà scaricata automaticamente su Steam al prossimo avvio del client.

Sempre parlando di Marvel’s Spider-Man 2, se volete sapere come gira su PC alcuni giorni fa - nella mia analisi dettagliata - vi ho spiegato che si tratta della «dimostrazione che Sony ha capito il valore del mercato PC, ma non ha ancora trovato la formula perfetta. Il gioco resta spettacolare, il gameplay è una garanzia, ma l’ottimizzazione poteva essere più curata. Insomma, il ragno sa ancora il fatto il suo, ma ogni tanto la ragnatela non attacca. Ora sta a Sony decidere se dare una bella lucidata o lasciare che Spidey non vinca la sua battaglia più importante anche su computer.»