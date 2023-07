Sottocosto Unieuro: tantissimi prodotti tech in offerta!

La catena di elettronica Unieuro ha recentemente lanciato le sue offerte "Sottocosto", offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti davvero vantaggiosi sino al prossimo 30 luglio. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Xiaomi 43 A2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 249,90€, rispetto agli usuali 449,99€ di listino, con un risparmio reale di 200 euro.

La smart TV Xiaomi 43 A2 si distingue per il suo schermo da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD ed il supporto Dolby Vision, tecnologia che offre un'esperienza visiva cinematografica, migliorando notevolmente la qualità dell'immagine. L'adozione dello standard DCI-P3 per la gamma di colori garantisce un'eccellente performance dei colori.

Ma non solo, Xiaomi 43 A2 è molto più di una semplice TV. Grazie alla presenza di Android TV e di Google Assistant, si trasforma in un vero e proprio centro di controllo per la smart home, permettendo di gestire con semplicità altri dispositivi compatibili tramite comandi vocali.

Il design elegante e minimalista, con cornici ultra-sottili, rende la smart TV Xiaomi 43 A2 un complemento d'arredo capace di aggiungere un tocco di classe a qualsiasi ambiente domestico. Le potenti casse da 12W, inoltre, supportano Dolby Audio e DTS-HD per un'esperienza sonora coinvolgente e ricca di dettagli.

Unieuro offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui anche le migliori TV gaming. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

