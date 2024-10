Sony Santa Monica ci spiega il nuovo God of War

Sony Santa Monica ha voluto spiegare, attraverso PlayStation Blog, il nuovo God Of War per PlayStation 4. “I cambiamenti sono una parte essenziale della vita. […] Non volevamo semplicemente riavviare il franchise, ricominciare la storia rivisitando le origini. Abbiamo voluto re-immaginare il gameplay, dare ai giocatori una nuova prospettiva e una nuova esperienza scavando più in profondità sul percorso emotivo di Kratos per esplorare il dramma che si sviluppa quando un semidio immortale prende la decisione di cambiare” ha spiegato Sony Santa Monica “Per Kratos, questo cambiamento significa rompere il ciclo con la violenza, con la diffidenza e l’inganno che la sua famiglia, il Pantheon greco, hanno perpetuato per così tanto tempo. Significa imparare a controllare la rabbia. Kratos aveva bisogno di capire come mettere il mostro in una scatola. La rabbia di Kratos ha provocato un sacco di scelte sbagliate nella sua vita, quindi eravamo affascinati dal vedere cosa sarebbe successo con il giusto compromesso. Per gli esseri umani è difficile cambiare veramente ma una cosa che può davvero motivarci è la nascita di un figlio e il pensiero di essere responsabili di una vita. Una volta presa la decisione del cambiamento, le cose si sono fatte interessanti per Kratos e per noi di SMS. Siamo molto ansiosi di mostrarvi di più e mostrarvi come il gioco prende forma”.