[SONDAGGIO] I 60 fps su console sono importanti o no?

Quando le console di ultima generazione, PS5 e Xbox Series X|S, sono arrivate sul mercato, qualcuno dava per scontato che avremmo davvero giocato in 4K e 60 fps. Con il tempo, ci si è accorti invece che le vie possibili erano due: i giochi hanno proposto una scelta tra modalità qualità e modalità prestazioni.

La prima andava a favorire la renderizzazione in 4K nativi, con quindi una miglior nitidezza dell'immagine, bloccando il frame rate a 30 fps. La seconda, invece, andava a scalare sul 4K, renderizzando in modo dinamico o direttamente a 1440p, per dare priorità a un frame rate di 60 fps a scapito della qualità dell'immagine, dei dettagli grafici o in alcuni casi dell'effettistica ridotta.

Da qualche tempo però, e in queste ultime settimane se n'è parlato tanto, i giochi su console stanno imboccando nuovamente la via dei soli 30 fps, senza possibilità di scelta: è stato di recente il caso di Dragon's Dogma 2, ad esempio, arrivato senza nessuno slider per il frame rate (nemmeno un blocco a 30 fps in realtà, il che significa che ci sono momenti in cui balza dalle parti dei 40 e altri in cui magari sta anche sotto i 30, con un saliscendi che può essere fastidioso, come visto nella nostra video recensione).

Nelle scorse ore, anche Hellblade II ha visto venire confermato da Team Ninja che il gioco punterà su un blocco a 30 fps su console, non tanto perché come nel caso di Dragon's Dogma 2 parliamo di un grande mondo aperto, ma per quella che sarebbe una scelta stilistica volta ad avvicinarne il feeling a quello del cinema (che è girato in 24 fps, di solito).

Tuttavia, non tutti hanno preso bene queste scelte, tra chi pensa che le console non stiano venendo sfruttate a dovere, chi pensa che non siano abbastanza potenti, chi è infastidito dal dare priorità alla nitidezza rispetto alla fluidità e chi, invece, si preoccupa dei 60 fps solo se i giochi sono shooter, action o altri dove avere un'immagine più "scorrevole" riveste un'importanza anche ludica.

Vogliamo quindi chiederlo direttamente ai nostri lettori: quanto conta la possibilità di avere 60 fps in un gioco su console, secondo voi?