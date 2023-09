Smart TV Samsung Neo QLED 4K 75" con uno sconto di 300€! Imperdibile!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spicca la smart TV Samsung QE75QN85C, che potete acquistare a soli 2.499,99€ invece dei soliti 3.399,99€ di listino, con un risparmio reale di 900€. Un'opportunità da non perdere per acquistare una smart TV di alta qualità a prezzo scontato!

La smart TV Samsung QE75QN85C rappresenta un vero e proprio capolavoro di tecnologia e design, pensato per tutti coloro che non vogliono accontentarsi quando si tratta di esperienza televisiva. Particolarmente accattivante è la tecnologia Quantum Matrix, una feature che distingue nettamente questo modello da molti altri. Grazie a un controllo preciso dei Quantum Mini LED, ogni dettaglio sullo schermo è reso con estrema chiarezza, sia nelle scene illuminate a giorno che in quelle più oscure e misteriose.

Infine, la tecnologia Real Depth Enhancer offre un'esperienza visiva ancora più immersiva. Pensate ad un documentario sulla natura: potrete quasi sentire la rugosità della pelle del rinoceronte come se fosse proprio lì davanti a voi. Questo perché questa tecnologia elabora la profondità in modo simile all'occhio umano, rendendo le immagini più tridimensionali e reali.

Dunque, a chi è consigliato l'acquisto di questa smart TV? Decisamente agli amanti del cinema che cercano un'esperienza visiva al pari delle migliori sale cinematografiche. Ma anche agli utenti più esigenti che desiderano una TV smart facile da usare e personalizzabile. Senza dimenticare coloro che spesso guardano la TV la sera e desiderano farlo in modo confortevole. E se siete appassionati di documentari sulla natura o di eventi sportivi, la Real Depth Enhancer sarà la ciliegina sulla torta della vostra esperienza visiva.

