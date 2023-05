Smart TV Samsung 85" 8K con uno sconto di 3200€

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 12 maggio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung Neo QLED 8K QE85QN800B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 4799,99€, rispetto agli usuali 7999,99€ di listino, per un risparmio reale di 3200€ e uno sconto del 34%.

La smart TV Samsung Neo QLED 8K QE85QN800B è dotato di uno splendido display da 85" a risoluzione 8K, in grado di fornire immagini di straordinaria nitidezza grazie ai 33 milioni di pixel. Inoltre, la TV è dotata del potente processore Quantum 8K, che utilizza un sistema di upscaling 8K e la funzione Adaptive Picture per offrire una straordinaria qualità visiva in ogni momento.

Advertisement

L'esperienza audio della smart TV Samsung Neo QLED 8K QE85QN800B è altrettanto coinvolgente, grazie alla tecnologia Object Tracking Sound+ (OTS+), che fornisce un suono che segue il movimento degli oggetti sullo schermo, creando un'atmosfera sonora immersiva e coinvolgente.

Per i gamer, la funzione Real Game Enhancer+ della smart TV Samsung Neo QLED 8K QE85QN800B offre un'esperienza di gioco senza interruzioni, riducendo aloni ed effetto mosso nelle scene di gioco ad alta velocità. Inoltre, la tecnologia Quantum HDR 2000 rende ogni dettaglio e sfumatura vividi e realistici grazie a una resa cromatica più ricca e precisa.

Leggi anche Monitor da gaming | I migliori del 2023

Oltre al monitor gaming menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.