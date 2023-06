Smart TV Samsung 55" 8K Mini LED a meno di metà prezzo! 57% di sconto!

È giunto il momento di fare un salto di qualità nel mondo dell'intrattenimento casalingo e non c'è soluzione migliore della smart TV Samsung QE55QN700B. Se siete alla ricerca di un'esperienza visiva eccellente e di un suono che vi catapulta direttamente al centro dell'azione, allora è davvero il prodotto che fa per voi. La buona notizia? Questo prodotto è attualmente disponibile su Amazon con uno straordinario sconto del 57%!

Infatti, la smart TV Samsung QE55QN700B è proposta a soli 940€, con un risparmio reale di 1.259€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 2.199€.

La smart TV Samsung QE55QN700B si contraddistingue per la sua tecnologia avanzata e il design sofisticato. Questa televisione è dotata della tecnologia Quantum Matrix Pro, che utilizza l'innovativa soluzione di retroilluminazione Mini LED per offrire dettagli ultra-definiti, garantendo un'immagine chiara con neri profondi, rendendo ogni scena visivamente affascinante.

Advertisement

Un altro punto forte della smart TV Samsung QE55QN700B è il processore Neo Quantum 8K Lite, potenziato con intelligenza artificiale, che è in grado di trasformare le immagini di qualsiasi sorgente a risoluzione 8K, immergendovi in un'esperienza visiva senza paragoni.

Il design Infinity One della smart TV Samsung QE55QN700B, con la sua cornice minimalista, vi permette di concentrarvi unicamente sulle immagini sullo schermo, senza distrazioni. Per quanto riguarda l'audio, la smart TV Samsung QE55QN700B offre supporta Dolby Atmos e OTS Lite, per un suono incredibilmente immersivo che vi farà sentire al centro dell'azione.

Leggi anche TV gaming | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall'abbigliamento all'intrattenimento, tra cui le migliori monitor gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.