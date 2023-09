Smart TV Hisense 65" QLED 4K a meno di 600€! Vero affare!

Se state cercando una nuova smart TV in grado di fornirvi un'esperienza visiva eccellente sia per la visione di film, serie TV e gaming, oggi abbiamo l'offerta che fa per voi! Infatti, la smart TV Hisense 65E77KQ attualmente è oggetto di un'offerta imperdibile su Amazon, in quanto è disponibile a soli 598,99€, permettendo un risparmio del 14% sul prezzo consigliato di 699€.

La smart TV Hisense 65E77KQ rappresenta un'opzione affascinante per chi desidera immergersi in un'esperienza visiva di qualità senza compromessi. Con il suo ampio schermo da 65", questa televisione offre una risoluzione 4K che assicura immagini nitide e dettagliate, rendendo ogni visione un'esperienza avvincente. Grazie alla tecnologia QLED, i colori sono vividi e le sfumature sono riprodotte con fedeltà. La smart TV è potenziata dal sistema operativo VIDAA U6, che garantisce un'interfaccia utente fluida e un accesso semplificato a varie app e servizi streaming, arricchendo ulteriormente l'esperienza di intrattenimento domestico.

Per gli appassionati di gaming, la smart TV Hisense 65E77KQ non deluderà grazie alla funzione Game Mode PRO Plus, che promette una risposta rapida e un'esperienza di gioco fluida. Inoltre, l'integrazione di Alexa permette un controllo vocale semplice e intuitivo, rendendo questa smart TV un centro di controllo per la smart home. L'integrazione della funzionalità VIDAA Voice amplifica ulteriormente la comodità del controllo vocale.

Per chi desidera un centro multimediale robusto o un grande schermo per godersi film e giochi, la smart TV Hisense 65E77KQ è una scelta che combina performance e valore, soprattutto ora che è disponibile su Amazon a un prezzo molto attraente.

