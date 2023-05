Smart TV Hisense 43" 4K QLED a meno di 330€! 40% di sconto!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sulle smart TV.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il modello Hisense 43E78HQ, che attualmente potete portarvi a casa a soli 329€, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di 220€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 549€.

La smart TV Hisense 43E78HQ è equipaggiata con un eccellente pannello QLED da 43" a risoluzione 4K e, grazie al suo elegante design, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia che si tratti di un piccolo appartamento o di una grande sala.

La smart TV Hisense 43E78HQ è dotata del sistema operativo VIDAA U, un'interfaccia utente intuitiva che vi permette di navigare facilmente tra le varie app e funzionalità. Questo include l'accesso a popolari servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, così come la possibilità di navigare su Internet direttamente dalla TV.

In termini di connettività, la smart TV Hisense 43HE78HQ offre una gamma di opzioni. Dispone di Wi-Fi integrato, così come numerose porte HDMI e USB per collegare vari dispositivi come console, lettori Blu-ray e altro ancora. Infine, la TV è compatibile con i comandi vocali, grazie all'integrazione con assistenti virtuali come Google Assistant e Amazon Alexa.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.