I fan di The Elder Scrolls tornano a sognare, e questa volta il calendario indicato nelle loro teorie punta dritto al 2027. Ancora una volta, un dettaglio curioso ha acceso la fantasia di una community che da anni vive in attesa di notizie concrete su The Elder Scrolls 6. L’ultima scintilla arriva dal nuovo trailer di Skyrim Anniversary Edition dedicato alla versione Nintendo Switch 2, un filmato che, secondo alcuni, nasconderebbe un messaggio in codice.

Tutto nasce da una breve sequenza in cui un elfo in abiti natalizi alza lo sguardo mentre la sua abilità di Oratoria balza al livello 27. Il personaggio, inoltre, è al livello 20. Facile sommare le due cifre e ottenere quel “2027” che molti fan hanno preso come una specie di indizio seminato da Bethesda. Un gioco di numeri fin troppo perfetto per non essere notato, abbastanza innocuo da sembrare quasi voluto, ma allo stesso tempo così casuale da poter significare tutto o nulla.

Su ResetEra e Reddit la teoria ha subito acceso il dibattito: c’è chi interpreta quel dettaglio come un piccolo segnale, un modo elegante per far capire che il 2027 potrebbe essere l’anno della svolta per la serie. Non serviva molto per riaccendere l’entusiasmo, e infatti alcuni fan hanno già iniziato a fantasticare sul possibile reveal o addirittura sul debutto di The Elder Scrolls 6.

Ma a essere sinceri, l’ipotesi sembra decisamente ottimistica. Basta ascoltare come Todd Howard descrive i tempi di sviluppo del progetto per capire che il 2027, con tutta probabilità, sarà semplicemente un altro anno di attesa. Un anno in cui si continuerà a cercare indizi ovunque, persino in un trailer celebrativo di Skyrim. E forse è proprio questo il bello: l’attesa che si trasforma in rito collettivo, in speranza condivisa, in quel desiderio ostinato che tiene viva la saga anche quando le informazioni ufficiali scarseggiano.