Il mondo Xbox si prepara ad accogliere uno dei survival horror più acclamati degli ultimi anni. Il remake di Silent Hill 2 (qui la nostra recensione) sviluppato da Bloober Team è improvvisamente apparso sullo store australiano per Xbox Series X|S, anticipando quello che dovrebbe essere un annuncio ufficiale durante l'Xbox Partner Showcase previsto per questa sera.

La comparsa anticipata sul mercato australiano ha di fatto bruciato quella che sarebbe dovuta essere una sorpresa gradita per i possessori delle console Microsoft, rimasti fino ad oggi a guardare i giocatori PlayStation 5 e PC esplorare le nebbie di Silent Hill dal lancio dello scorso ottobre.

L'esclusiva console temporanea su PS5 sta quindi per concludersi in anticipo rispetto alle previsioni, anche se alcuni avvistamenti presso gli enti di classificazione internazionali avevano già lasciato intendere l'imminente arrivo su piattaforma Xbox.

Il titolo è attualmente scaricabile in versione standard e deluxe edition direttamente dall'Xbox Store australiano, con uno sconto del 50% che potrebbe rappresentare un'ulteriore strategia per conquistare rapidamente i giocatori della piattaforma verde.

Bloober Team, software house polacca nota per produzioni horror psicologiche come Layers of Fear e il recente Cronos: The New Dawn, ha firmato una rilettura moderna del classico del 2001 che è riuscita nell'impresa di soddisfare sia i puristi che i nuovi arrivati.

Prodotto in caricamento

Il remake mantiene intatta la struttura narrativa dell'originale, seguendo James Sunderland nel suo straziante viaggio verso Silent Hill dopo aver ricevuto una lettera dalla moglie deceduta, ma aggiorna radicalmente comparto tecnico, gameplay e design dei livelli con le tecnologie di questa generazione.

La nebbia claustrofobica, le atmosfere opprimenti e il simbolismo psicologico che hanno reso Silent Hill 2 uno dei titoli più influenti della storia videoludica sono stati preservati e amplificati attraverso grafica avanzata, un sistema di combattimento rinnovato e una telecamera over-the-shoulder che avvicina l'esperienza ai canoni contemporanei del survival horror.

L'arrivo su Xbox Series X|S rappresenta un'occasione importante per chi ha atteso pazientemente di esplorare questa versione aggiornata. Il tempismo risulta particolarmente interessante considerando che Return to Silent Hill, l'adattamento cinematografico diretto da Christophe Gans (già regista del primo film del 2006), debutterà nelle sale nel corso del prossimo anno.

La rinascita del franchise prosegue inoltre con Silent Hill f, altra produzione recente che ha ricevuto feedback positivi per il suo approccio narrativo innovativo e l'ambientazione in Giappone.

Il rilascio anticipato australiano suggerisce che Microsoft e Konami puntassero su un lancio a sorpresa durante la conferenza di stasera, strategia che negli ultimi anni ha riscosso successo con diversi titoli third-party.