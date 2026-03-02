Il creator YouTube Leo Torres ha pubblicato una ricostruzione della Forgotten Vale di The Elder Scrolls V: Skyrim realizzata interamente in Unreal Engine 5.7, con Lumen e Nanite pienamente attivi.

Si tratta di un lavoro che, pur non essendo un gioco giocabile, offre uno sguardo concreto su come potrebbe apparire un remake ufficiale dell'amato RPG di Bethesda se sviluppato con tecnologie moderne.

Dal punto di vista tecnico, Torres ha costruito l'intera scena su una RTX 3090, utilizzando Unreal Engine 5.7.2 come base di sviluppo. I modelli tridimensionali sono un ibrido tra asset di terze parti e geometrie custom create dall'artista direttamente in Blender.

Nanite gestisce l'intera pipeline di rendering per modelli e vegetazione, mentre Lumen si occupa dell'illuminazione globale e delle riflessioni dinamiche.

Una scelta tecnica particolarmente interessante riguarda l'anti-aliasing: Torres ha optato per il TSR (Temporal Super Resolution) nativo di Unreal Engine invece del più diffuso NVIDIA DLAA, una decisione non scontata per chi lavora su hardware GeForce.

Il livello di dettaglio raggiunto è significativo: secondo lo stesso Torres, il villaggio agricolo di Rorikstead, nell'ambito di questo progetto più ampio dedicato a Tamriel, raggiunge sedici volte il dettaglio poligonale rispetto alla versione originale.

Un salto generazionale che mette in prospettiva quanto l'engine di id Software del 2011, su cui Skyrim fu originariamente costruito, fosse limitato rispetto agli strumenti disponibili oggi.

Vale la pena chiarire un punto fondamentale per chi stesse già aprendo il browser per cercare il download: questo progetto non è disponibile al pubblico. Torres crea questi video esclusivamente come materiale per il proprio portfolio professionale, non come mod installabili o demo giocabili.

Con Bethesda ancora impegnata su altri fronti e nessun annuncio ufficiale relativo a un remake di Skyrim all'orizzonte, lavori come quello di Torres continuano a rappresentare la risposta più concreta — anche se non giocabile — alle aspettative della community.