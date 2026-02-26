SpazioGames ha chiuso il suo ultimo sondaggio dedicato alla community PlayStation, e i risultati offrono una fotografia chiara dei desideri dei giocatori in tema di remake. In un’industria sempre più orientata verso il recupero del passato, tra operazioni nostalgia e grandi ritorni in chiave moderna, abbiamo chiesto ai lettori quale franchise meriterebbe davvero una nuova vita sulle console Sony attuali o future.

Il sondaggio, concluso il 26 febbraio 2026 dopo aver raccolto 962 voti, non guardava alle uscite già programmate, ma a quei progetti che i fan vorrebbero vedere realizzati concretamente. L’idea era semplice: capire quali classici, non ancora rielaborati o bisognosi di una vera rinascita tecnica e narrativa, accendano ancora oggi l’entusiasmo della community.

A conquistare il primo posto è stato Bloodborne, che ha ottenuto il 42% delle preferenze. Un risultato netto, che conferma quanto l’action RPG di FromSoftware sia rimasto nel cuore dei giocatori. Pubblicato nel 2015 su PlayStation 4, il titolo ambientato nella cupa Yharnam continua a essere uno dei più richiesti per un rifacimento completo: comparto tecnico aggiornato, frame rate migliorato, supporto alle tecnologie moderne e magari qualche contenuto aggiuntivo. Più che semplice nostalgia, quella per Bloodborne sembra una richiesta concreta di valorizzazione di un’opera considerata ancora attualissima sul piano del game design.

Al secondo posto troviamo Uncharted con il 31% dei voti. Nonostante la saga abbia già beneficiato di raccolte e rimasterizzazioni, una parte consistente della community sogna un remake integrale delle prime avventure di Nathan Drake. L’idea di rivedere la trilogia originale con standard tecnici e animazioni pienamente contemporanei, magari con un gameplay rivisto alla luce delle evoluzioni più recenti della serie, esercita ancora un fascino evidente, soprattutto per chi non ha vissuto pienamente l’epopea su PS3 o desidera riscoprirla in una veste completamente rinnovata.

Decisamente più contenuto il risultato di Jumping Flash!, che si ferma al 2%. Eppure parliamo di uno dei primi platform 3D della storia PlayStation, un titolo pionieristico che ha contribuito a definire le basi del genere su console. Il dato suggerisce come il valore storico non coincida necessariamente con il desiderio attuale del pubblico: la memoria c’è, ma non si traduce in una richiesta prioritaria di remake.

Interessante, infine, il 25% raccolto dall’opzione “Basta remake!”. Un quarto dei votanti ha espresso una posizione chiara: meno operazioni legate al passato e più spazio a nuove idee, nuove proprietà intellettuali e progetti capaci di guardare avanti. È un segnale che riflette un dibattito sempre più centrale nell’industria, divisa tra la sicurezza commerciale dei grandi ritorni e il bisogno di innovazione. Il sondaggio di SpazioGames restituisce dunque un quadro articolato.

Da un lato emerge con forza il desiderio di rivedere Bloodborne in una veste moderna, dall’altro resta viva l’attenzione per saghe iconiche come Uncharted. Allo stesso tempo, una fetta significativa di pubblico invita Sony e l’intero settore a investire maggiormente nel futuro piuttosto che nel passato.

La discussione, inevitabilmente, non si chiude qui. I risultati rappresentano una fotografia del momento, ma anche un’indicazione chiara delle priorità della community PlayStation. Resta ora da capire se e come queste preferenze troveranno riscontro nelle strategie dei prossimi anni.