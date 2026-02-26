Avatar di Alessandro94 9
Uncharted (penso per ovvietà al primo capitolo) non avrebbe bisogno di un remake ma di una rimasterizzazione credo, tuttalpiù invece sarebbe ben più gradito il proseguimento della saga con uno spin off su Nathan inserito tra il terzo e il quarto capitolo, visto che nel finale appende rampino e pistola al chiodo. Quanto a BloodBorne il resto lo sappiamo, e quei 30 fps su PS5 sono ancora un fastidio per molti giocatori.
Pavo
Esiste già un remaster di Uncharted.
Gentarozzo
che sarebbe Uncharted 2? So tutti uguali quei giochi...
Alessandro94
Esattamente, non vedo il motivo per cui molti fan vorrebbero i remake della trilogia a questo punto. Sono già ottimi titoli per come sono.
Tyrael87
0
Non è quello che voglio io :sisi:
