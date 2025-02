Sì, finalmente esistono le carte collezionabili di Cuphead

Cuphead aveva bisogno di un set di carte collezionabili e finalmente qualcuno ha deciso di produrle, per celebrare al meglio il lavoro di Studio MDHR.

Non si tratta di un gioco vero e proprio come Magic the Gathering, per intenderci, ma di un set dedicato al puro collezionismo e all'amore per l'animazione d'altri tempi.

L'annuncio arriva da Tomodachi Press, neonata casa editrice fondata per l'occasione dai content creator Dario Moccia, Luca Molinaro e Davide Masella.

"Cuphead - Out of the Cards", questo il nome scelto per il set da collezione, viene descritto come un vero e proprio omaggio all’arte e al gameplay del gioco originale, con un’attenzione speciale ai dettagli e alla qualità delle carte.

Ogni box sarà una chicca da conservare e conterrà 20 bustine, ognuna con 7 carte, per un totale di tantissimi personaggi e illustrazioni originali. Inoltre ogni box garantirà una carta speciale box topper, come da tradizione per i giochi di carte, mentre ogni bustina conterrà una parallel molto speciale.

Il set di carte collezionabili di Cuphead avrà dalla sua più di 70 artisti coinvolti nella lavorazione degli artwork unici, ciascuno con il proprio stile. Oltre alle carte regolari, saranno presenti carte numerate con olografie alternative, che aggiungeranno un ulteriore livello di rarità e collezionismo.

Dalle prime informazioni diffuse sembra essere un lavoro che punta davvero alla qualità più alta possibile, e non vediamo l'ora di vedere le prime carte.

Il set Cuphead - Out of the Cards sarà disponibile per il preordine dal 18 febbraio. Non ci sono ancora dettagli relativi al prezzo definitivo, pertanto vi conviene seguire la pagina ufficiale di Tomodachi Press per non rimanere a bocca asciuta. Come chi sta collezionando carte Pokémon in questo momento, insomma.

E chissà che questo set di carte non sarà un preludio per Cuphead 2, o per qualsiasi cosa stia facendo in questo momento Studio MDHR che speriamo di vedere al più presto in azione.