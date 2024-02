Shadow of the Erdtree avrà una feature ispirata a Sekiro

Elden Ring ha offerto ai suoi giocatori un'ampia libertà di approccio, inclusa la possibilità di esplorare e potenziarsi con i migliori equipaggiamenti prima delle battaglie più impegnative.

Questa ampia libertà ha però innescato una domanda per i fan più esperti: cosa avrebbe potuto impedire ai giocatori di potenziarsi semplicemente al massimo per rendere le sfide di Shadow of the Erdtree una passeggiata?

Fortunatamente, gli autori del soulslike open world hanno pensato anche a questo: in un'intervista rilasciata a Famitsu (via Dexerto), il director Hidetaka Miyazaki ha ammesso di essersi ispirato a una delle produzioni più amati di FromSoftware per una soluzione al problema.

Miyazaki spiega infatti che Shadow of the Erdtree (potete prenotare l'edizione completa su Amazon) avrà una feature ispirata direttamente da Sekiro: sarà implementata una meccanica simile alla forza d'attacco, esclusivamente per le aree del DLC di Elden Ring.

Questa meccanica permetteva di controllare l'effettiva forza dei nostri attacchi in Sekiro, aumentando gradualmente con i progressi di gioco: Shadow of the Erdtree non terrà dunque conto dei livelli già guadagnati nell'avventura principale, ma utilizzerà un sistema diverso e molto simile.

Ciò impedirà di rendere molte delle battaglie del DLC una passeggiata per i giocatori navigati nell'Interregno, che potranno godersi una sfida adeguata fin dall'inizio.

Dopo quella che sembra essere una citazione a Dark Souls 2, Shadow of the Erdtree conferma dunque un vero e proprio riferimento a Sekiro per garantire una giusta esperienza di gioco per gli utenti: non possiamo che aspettare ulteriori informazioni per scoprire come funzionerà più di preciso.

Considerando che Miyazaki ha già anticipato l'arrivo di boss con difficoltà simile alla temutissima Malenia, i giocatori dovranno stare molto attenti: le abilità già acquisite nella campagna principale di Elden Ring potrebbero non essere sufficienti.

Ma c'è già l'eroe più amato dai fan che si è detto pronto alla sfida: ci riferiamo ovviamente al leggendario Let Me Solo Her.